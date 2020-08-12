Комбаров признался, что не понимает, зачем была введена система, если она не приносит результата.
"Не понимаю, зачем ввели VAR. Правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видео", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Разговоры о системе VAR и её работе вновь возникли после скандального матча первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи". Также споры вызвало судейство в матче "Рубин" - "Локомотив".
Д. Комбаров: не понимаю, зачем в России ввели VAR
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о работе системы VAR в России.
Фото: "Российская газета"
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