Гильерме - об эпизоде с Игнатьевым: соперник потерял контроль над мячом и бросился на меня с риском нанесения травмы

Голкипер " Локомотива " Маринато Гильерме подвёл итог матча первого тура РПЛ с "Рубином" (2:0).

Фото: Football Fun

При счёте 1:0 Гильерме сбил в своей штрафной форварда казанцев Ивана Игнатьева. Но судья не назначил пенальти и не стал смотреть видеоповтор.



По мнению Гильерме, арбитр поступил верно.



"Если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы. А вы как думаете? Это пенальти?" - написал Гильерме в своём "инстаграме".



Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий был крайне недоволен судейством в этой встрече. После матча он призвал пожизненно дисквалифицировать арбитра Сергея Иванова, который работал на матче.