Президент "Спартака" Андрей Червиченко после матча с "Сочи" (2:2), в котором арбитр допустил результативную ошибку, заявил, что снимает команду с турнира.
В дальнейшем Федун опубликовал опубликовал заявление, в котором сообщил, что команда продолжит играть в РПЛ. При этом владелец "Спартака" подчеркнул, что в дальнейшем москвичи могут сняться с турнира, если столкнутся с судейским беспределом.
"На мой взгляд, это абсолютно ожидаемое решение. На эмоциях можно всякую хрень городить, но я не могу предположить, что "Спартак" может сняться.
Могут ли методы "Спартака" быть эффективными? Очень прискорбно, что "Спартак" скатился до истерики. Он мне напоминает истеричку", - цитирует Червиченко Sport24.
Червиченко: прискорбно, что "Спартак" скатился до истерики
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал руководство клуба за резонансные высказывания о судействе.
Фото: Русфутбол
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