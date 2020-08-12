Соглашение с уфимский клубом подписано на три года.
23-летний форвард - воспитанник "армейцев".
Напомним, что в минувшем сезоне Жамалетдинов выступал в чемпионате Польши за "Лех" на правах аренды. За 11 матчей в составе польского клуба нападающий отметился одной результативной передачей и забил два гола.
За основную команду ЦСКА Жамалетдинов выступал с 2017 года. За это время форвард принял участие в 41 матче и забил 5 голов.
Источник: "СЭ"
Стал известен срок контракта Жамалетдинова с "Уфой"
Нападающий Тимур Жамалетдинов сегодня, 12 августа, покинул ЦСКА и присоединился к "Уфе".
Фото: Известия
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