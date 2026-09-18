Сенников высказался о 14-м месте "Локомотива": провальных матчей нет

- "Крылья Советов" - команда не очень удобная для "Локомотива". Но "Локомотив" потихоньку ищет свою игру с новыми футболистами, провальных матчей нет.
Я уверен, что команда выберется из этой ситуации, - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
Встреча с "Крыльями Советов" завершилась со счётом 1:1. После девяти туров "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место в РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. Победить в чемпионате железнодорожникам удалось лишь однажды. После паузы команда вернётся в РПЛ 10 октября выездным матчем против "Факела".