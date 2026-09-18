В заявку национальной команды попал центральный защитник "Зенита", ранее не выступавший за главную сборную страны. Во время международной паузы колумбийцы проведут три товарищеских матча. 26 сентября команда встретится с Мексикой, затем сыграет с Парагваем и Перу.
Андраде стал игроком "Зенита" минувшим летом, перебравшись в Санкт-Петербург из "Балтики". В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл за петербуржцев 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Андраде впервые вызван в сборную Колумбии
Кевин Андраде впервые в карьере получил приглашение в сборную Колумбии.
Фото: ФК "Зенит"