У Смолова в Испании украли часы стоимостью около 300 тыс. евро

У нападающего " Локомотива " Федора Смолова, который ранее выступал за "Сельту" на правах аренды, украли дорогие часы.

Фото: Gettyimages.ru

После матча с "Эспаньолом" форвард с одноклубниками направился в один из клубов Барселоны. Там и была совершена кража его часов, стоимость которых около 300 тысяч евро. Сообщается, что преступление было совершено группой молодых людей. Футболист написал заявление в полицию.



Смолов провел за "Сельту" 14 матчей и забил 2 мяча.



В первом туре РПЛ Федор вышел на поле в игре с "Рубином" и не отметился результативными действиями.



Источник: ElCaso