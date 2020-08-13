После матча с "Эспаньолом" форвард с одноклубниками направился в один из клубов Барселоны. Там и была совершена кража его часов, стоимость которых около 300 тысяч евро. Сообщается, что преступление было совершено группой молодых людей. Футболист написал заявление в полицию.
Смолов провел за "Сельту" 14 матчей и забил 2 мяча.
В первом туре РПЛ Федор вышел на поле в игре с "Рубином" и не отметился результативными действиями.
Источник: ElCaso
У Смолова в Испании украли часы стоимостью около 300 тыс. евро
У нападающего "Локомотива" Федора Смолова, который ранее выступал за "Сельту" на правах аренды, украли дорогие часы.
Фото: Gettyimages.ru
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