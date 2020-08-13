Об этом в телеграм-канале "ЭкСпорт" сообщает журналист Дмитрий Клипин. Отмечается, что также был разговор о расторжении контракта со Шмурновым. Конкретное решение на данный момент еще не принято.
Напомним, Шмурнов в грубой форме раскритиковал арбитра матча "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева за 2 назначенных пенальти в ворота красно-белых. Также он был недоволен тем, что Казарцев показал желтую карточку Александру Соболеву за снятую футболку.
Ранее была информация, что несколько клубов РПЛ потребовали отстранить Шмурнова от работы.
Источник: руководство холдинга "Газпром-медиа" приезжало в РФС с извинениями по поводу работы Шмурнова
Руководство "Газпром-медиа" 12 августа приезжало в Российский футбольный союз с извинения по поводу работы комментатора Александра Шмурнова на матче "Спартак" - "Сочи".
Фото: "Советский спорт"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!