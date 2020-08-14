Голкипер Медведев покинул "Локомотив"

Голкипер Никита Медведев покинул московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщило скаутинговое агентство ATSportsAgency, стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

Текущий контракт Медведева действовал ещё два года. Но ранее стало известно, что голкипер решением гендиректора клуба Василия Кикнадзе был отправлен в "Казанку", выступающую в ПФЛ.

За три сезона, проведённых в "Локомотиве", Медведев сыграл лишь в двух матчах.

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Теги: Медведев Локомотив
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