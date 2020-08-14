"Надо для себя всё начинать заново. Конечно, в прошлом году был с командой на сборах, на Суперкубок тоже слетал. С другой стороны, команда не сильно поменялась, и сейчас понимаю, что остаюсь в ней", - приводит слова футболиста "Матч ТВ".
В прошлом сезоне 22-летний футболист принял участие в 25 матчах чемпионата России, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.
Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в матче за Суперкубок России с "Локомотивом", который завершился со счетом 2:1, и в матче 1-го тура РПЛ с "Ротором" (2:0).
Андрей Мостовой: понимаю, что остаюсь в "Зените"
Полузащитник Андрей Мостовой рассказал, как чувствует себя в "Зените" после возвращения из аренды в "Сочи".
Фото: © Личный архив Андрея Мостового
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!