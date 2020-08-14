"Давайте не будем о судействе. Где Тедеско? После игры всё скажу", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Руководить "Спартаком" в матче будет ассистент Тедеско Андреас Хинкель.
Ранее сообщалось, что у специалист недомогание, из-за чего он остался в гостинице.
Встреча между "Спартаком" и "Ахматом" начнется в 20:00 мск.
Газизов - о Тедеско: после игры все скажу
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался об отсутствии главного тренера команды Доменико Тедеско в заявке на игру 2-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"
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