"Не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе. Значит, что-то там есть, какая-то червоточина. Что-то не то. Если бы ему было 20-21, можно было говорить. Может быть, характер не тот", - цитирует Черданцева "РБ Спорт".
Атакующий полузащитник Эсекиэль Барко присоединился к московскому "Спартаку" этим летом, перейдя из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Ранее игрок защищал цвета "Индепендьенте" и "Атланты". За российскую команду хавбек провел 12 матчей в российской Премьер-лиге, в которых отметился 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Также в активе 25-летнего аргентинца один забитый гол за красно-белых в 3 играх Кубка России.
Черданцев - о Барко: не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл в Европе. Значит, есть какая-то червоточина
Фото: ФК "Спартак"