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Черданцев - о Барко: не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл в Европе. Значит, есть какая-то червоточина

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Известный комментатор Георгий Черданцев оценил полузащитника "Спартака" Эсекиэля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе. Значит, что-то там есть, какая-то червоточина. Что-то не то. Если бы ему было 20-21, можно было говорить. Может быть, характер не тот", - цитирует Черданцева "РБ Спорт".

Атакующий полузащитник Эсекиэль Барко присоединился к московскому "Спартаку" этим летом, перейдя из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Ранее игрок защищал цвета "Индепендьенте" и "Атланты". За российскую команду хавбек провел 12 матчей в российской Премьер-лиге, в которых отметился 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Также в активе 25-летнего аргентинца один забитый гол за красно-белых в 3 играх Кубка России.

Георгий Черданцев Эсекьель Барко Спартак
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