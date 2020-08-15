"Игра получилась богатой на события, в которой и ВАР вмешался, и был пенальти, и два удаления, и незасчитанные мячи. Это добавило головной боли тренерам. Под все эти ситуации нужно было подстраиваться и перестраивать игру команды по ходу поединка", - сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Встреча в Казани завершилась вничью со счетом 1:1.
В 3-м туре "Урал" на своем поле сыграет с "Локомотивом". Матч состоится 19 августа.
Матвеев: события на поле добавили головной боли тренерам
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев прокомментировал матч 2-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: РИА Новости
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