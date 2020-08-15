Матвеев: события на поле добавили головной боли тренерам

Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев прокомментировал матч 2-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: РИА Новости
"Игра получилась богатой на события, в которой и ВАР вмешался, и был пенальти, и два удаления, и незасчитанные мячи. Это добавило головной боли тренерам. Под все эти ситуации нужно было подстраиваться и перестраивать игру команды по ходу поединка", - сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Встреча в Казани завершилась вничью со счетом 1:1.

В 3-м туре "Урал" на своем поле сыграет с "Локомотивом". Матч состоится 19 августа.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Урал Рубин Матвеев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Трабзонспор" объявил о новом случае заражения коронавирусом
Шкурин забил за ЦСКА, Дзагоев опять травмирован. Команда Гончаренко начала чемпионат с двух побед благодаря удаче
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам Кучаева и Шкурина 16
Веретенников: "Рубин" рассчитывал на большее в матче с "Уралом"
"Ростов" объявил об уходе Прошлякова в аренду в "Торпедо" 1
"Спартак" готов приобрести хавбека "Гента" за 9 млн евро 9
"Ростов" и "Зенит" объявили составы 2
Дзагоев получил травму в матче с "Тамбовом" 10
Матвеев: события на поле добавили головной боли тренерам
Новиков: самоотдача ребят и качество игры порадовало 3
Хацкевич: добыли первое очко за счет самоотдачи
"Локомотив" - "Краснодар": составы команд
"Ахмат" оформил сделку с Быстровым 2
"Рубин" и "Урал" не выявили победителя. В составах команд удалили по одному игроку 4
"Динамо" и "Ротор" сыграли вничью 22
Джикия приехал в офис "Спартака" на электросамокате
Бурлак: сразу обозначил, что хочу играть в "Арсенале"
ЦСКА и "Тамбов" объявили составы команд 16
"Крылья" в гостях у "стаи", "Оренбург" готовится продлить удачную серию. Анонс 4-го тура ФНЛ
Дзюба восстановится к матчу с ЦСКА
Евсеев назвал своих игроков гладиаторами
Чалов не сыграет с "Тамбовом" 4
"Сами накреативили или с Торонто проконсультировались?" ЦСКА ответил "Тамбову" 4
Новиков подтвердил переход Моро в "Динамо" 1
"Арсенал" объявил об уходе спортивного директора 1
Бартомеу не намерен уходить в отставку 2
Участие Чалова в матче против "Тамбова" под вопросом 4
Источник: Роналду позвал Бензема в "Ювентус" 4
"Тамбов" пошутил над обилием рекламы на форме ЦСКА 12
"Рубин" - "Урал": стартовые составы
Все новости