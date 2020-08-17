"Мне так ещё о многом хотелось бы с вами поговорить. Мне хотелось дико с вами обсудить обвинения Жеки Савина в том, что он занимается подлогом фактов в своих блогах, но, честно говоря, сейчас на это времени уже просто не хватает. В конце нашего выпуска я хочу поздравить "Зенит" с завоеванием титула чемпиона России 2021 года. До свидания", - сказал Уткин на своем ютуб-канале.
Напомним, "Зенит" два сезона подряд становился чемпионом России. Также в прошлом сезоне "Зенит" выиграл Кубок России и Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне петербургский клуб набрал 6 баллов в двух турах. Сначала подопечные обыграли в Волгограде "Ротор" (2:0), а потом с таким же счетом "Ростов".
Уткин поздравил "Зенит" с завоеванием титула чемпиона России 2021 года
Журналист и блогер Василий Уткин считает, что "Зенит" станет чемпионом России сезона 2020/2021.
Фото: ютуб-канал Василия Уткина
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