"Состояние у него нормальное. У него ангина. Он лечится. Надеемся, что в ближайшее время все будет хорошо. Это неприятная болезнь, достаточно заразная, из-за чего он не может полностью присутствовать на тренировочном процессе и на матчах", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Газизов отметил, что Тедеско с большой долей вероятности пропустит матч 3-го тура чемпионата России с "Уфой". Встреча пройдет 19 августа и начнется в 16:00 мск.
"Спартак" во 2-м туре РПЛ дома обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. Тедеско на игре не присутствовал, руководил командой его помощник Андреас Хинкель.
Газизов: у Тедеско ангина, с большой долей вероятности он пропустит матч с "Уфой"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что у главного тренера команды Доменико Тедеско ангина.
Фото: ФК "Спартак"
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