Соболев и Жиго выяснили, кто лучше в исполнении штрафных ударов (видео)
Футболисты "Спартака" нападающий Александр Соболев и защитник Самуэль Жиго посоревновались в точности исполнения штрафных ударов.
После тренировки часть футболистов осталась на поле, чтобы отработать удары. Соболев и Жиго решили устроить батл. После серии ударов точнее оказался россиянин, а французу в качестве наказания пришлось кувыркаться.
Напомним, что после 2-х туров Российский Премьер-Лиги "Спартак" занимает 4 место с 4 очками. Следующий матч команда Доменико Тедеско проведёт 19 августа против "Уфы" в 16:00 по Москве. Главный тренер "красно-белых" не сможет присутствовать на этой игре из-за ангины.
Источник: пресс-служба "Спартака"
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