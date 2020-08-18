Отец Джордана Ларссона может войти в тренерский штаб "Барселоны"

Отец форварда " Спартака " Джордана Ларссона Хенрик может войти в тренерский штаб "Барселоны".

expressen.se

Ранее сообщалось, что новым главным тренером каталонского клуба станет голландский специалист Рональд Куман. В ближайшие дни о его назначении будет объявлено официально.



У Кумана и Ларссона один агент. Ранее они вместе выступали за "Фейеноорд".



Источник: Ad.nl