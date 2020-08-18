Ранее сообщалось, что новым главным тренером каталонского клуба станет голландский специалист Рональд Куман. В ближайшие дни о его назначении будет объявлено официально.
У Кумана и Ларссона один агент. Ранее они вместе выступали за "Фейеноорд".
Источник: Ad.nl
Отец Джордана Ларссона может войти в тренерский штаб "Барселоны"
Отец форварда "Спартака" Джордана Ларссона Хенрик может войти в тренерский штаб "Барселоны".
expressen.se
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