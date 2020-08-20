22-летний вратарь провёл в РПЛ 2 матча. В ФНЛ в его активе - 44 матча.
На голкипера также претендует "Локомотив", но, как утверждает "Чемпионат", "Краснодар" отказался от продажи вратаря москвичам. Южане сослались на то, что "Зенит" уже сделал им предложение.
Голкипер "Краснодара" Адамов прилетел в Санкт-Петербург, он пройдёт медосмотр в "Зените"
Голкипер "Краснодара" Денис Адамов прибыл в Санкт-Петербург, чтобы пройти медосмотр перед переходом в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"
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