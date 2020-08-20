Агент Вернблума подтвердил интерес от российского клуба

Карл Фагер, агент полузащитника Понтуса Вернблума, выступающего за ПАОК, подтвердил информацию об интересе к шведу со стороны клубов РПЛ.
Фото: ФК ПАОК
"Предложения из России есть. Посмотрим, что произойдет", - цитирует слова агента Sport24.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Вернблум близок к расторжению контракта с греческим клубом. К 34-летнему футболисту проявляют интерес клубы из России и Швеции. С 2012 по 2018 год Вернблум защищал цвета ЦСКА.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Вернблум ПАОК
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: "Спартак" перехватил у "Зенита" 16-летнего футболиста
Источник: Игнатов продлил контракт со "Спартаком"
Девушка Дибалы опубликовала откровенное фото 1
У Жереми Бога выявили коронавирус 1
Игрок ЦСКА Гогричиани перешел в "Акрон" на правах аренды
Агент Вернблума подтвердил интерес от российского клуба 1
Итальянская ведущая отреагировала на слухи об отношениях с Ибрагимовичем
Александр Алиев получил лицензию тренера 2
Источник: у Вернблума есть предложение из России 3
Матчи 22-го тура чемпионата Белоруссии пройдут без зрителей на фоне протестов
Газизов призвал представителей СМИ извиниться перед "Спартаком" и "Уфой" за слова о "договорняке" 4
Караваев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (фото) 1
Словенец Попович покинул "Крылья Советов"
Тиагу Силва может бесплатно перейти в "Челси" 1
Защитник "Урала" Золотов - о ситуации в Белоруссии: смены власти не будет 6
Азмун быстрее всех в "Зените" набрал 50 очков по системе "гол+пас", установив клубный рекорд 5
"Спартак" показал, что осталось за кадром в матче с "Уфой" (видео)
Акинфеев выложил новый пост в "Инстаграм" 1
СМИ: Вернблум разорвёт контракта с ПАОКом и вернётся в Швецию
Ин Бом: важным фактором моего перехода была заинтересованность Леонида Слуцкого
Матч "Спартак" - "Локомотив" обслужит Карасёв и другие судейские назначения 4-го тура 7
Даниэле Орсато назначен судить финал Лиги Чемпионов
Представлена команда недели в Лиге чемпионов
Тикнизян: от матча с "Зенитом" остались двоякие впечатления
Кверквелия ушёл из "Локомотива" в "Ротор" на правах аренды 7
"Рубин" отдал Давиташвили в аренду "Ротору" 3
Классон признался, что опасался досрочного завершения карьеры из-за травмы 3
Федерация футбола Испании оригинально представила список игроков, вызванных на матчи Лиги наций
Близнецы из ЦСКА, антигерои "Рубина", мазила Соболев. Сборная неудачников 3 тура РПЛ 1
Евсеев: не дали "Спартаку" создать голевых моментов, внимания не теряли 3
Все новости