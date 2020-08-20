"Предложения из России есть. Посмотрим, что произойдет", - цитирует слова агента Sport24.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Вернблум близок к расторжению контракта с греческим клубом. К 34-летнему футболисту проявляют интерес клубы из России и Швеции. С 2012 по 2018 год Вернблум защищал цвета ЦСКА.
Агент Вернблума подтвердил интерес от российского клуба
Карл Фагер, агент полузащитника Понтуса Вернблума, выступающего за ПАОК, подтвердил информацию об интересе к шведу со стороны клубов РПЛ.
Фото: ФК ПАОК
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