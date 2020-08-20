По окончании срока аренды у клуба из Тольятти не будет опции выкупа футболиста, сообщает пресс-служба армейского клуба.
"Акрон" выступает в первенстве Футбольной национальной лиги. После 4-х туров команда из Тольятти занимает 15 место, имея в своём активе 4 очка.
Напомним, что до перехода в ЦСКА Гоча Гогричиани выступал за молодёжные команды "Ростова".
Игрок ЦСКА Гогричиани перешел в "Акрон" на правах аренды
Полузащитник ЦСКА Гоча Гогричиани сезон 2020/2021 проведёт в составе "Акрона" на правах аренды.
Фото: ФК "Ростов"
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