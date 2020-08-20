Нижич: благодарен Соболеву, который оказал первую помощь

Защитник "Ахмата" Зоран Нижич поблагодарил нападающего " Спартака " Александра Соболева за оказанную первую медицинскую помощь в момент получения травмы в матче 2-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"

Напомним, после удара форварда красно-белых Соболева мяч попал в голову Нижичу. Футболист потерял сознание, ему в течение нескольких минут оказывали медицинскую помощь. Затем на медмобиле его увезли в подтрибунное помещение. Вместо защитника на поле появился Александр Пуцко.



Встреча завершилась со счетом 2:0



- Естественно, я не помню всё, что происходило в этот момент, это был очень сильный удар в паре метров от меня. Я старался спрятать руки, чтобы не было пенальти. Отключился и не помню, что было дальше, но сам момент удара я помню. Очень благодарен всем, кто помогал, когда я был в отключке, а также благодарен Соболеву, который оказал первую помощь, - сказал Нижич в эфире клубного YouTube-канала.



Следующий матч "Ахмат" проведет с "Химками" завтра, 22 августа. Начало встречи - 16.00 мск.

