На "Ахмат-Арене" прошел обряд жертвоприношения в честь Кадырова-старшего

Обряд посвящен приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Отмечается, что мясо животного раздали сотрудникам арены.
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Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!). Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость. Дала къобал дойла вайн саг1а!
"Ахмат" в нынешнем сезоне в 3 турах набрал 4 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Ахмат" в 4-м туре РПЛ встретится в гостях с "Химками". Игра пройдет 22 августа.