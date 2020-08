На "Ахмат-Арене" прошел обряд жертвоприношения в честь Кадырова-старшего

View this post on Instagram

Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!). Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость. Дала къобал дойла вайн саг1а!