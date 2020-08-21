На "Ахмат-Арене" прошел обряд жертвоприношения в честь Кадырова-старшего

Возле стадиона "Ахмат Арена" по поручению гендиректора комплекса Магомеда Мацуева прошел обряд жертвоприношенияю.

Обряд посвящен приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Отмечается, что мясо животного раздали сотрудникам арены.

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Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!). Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость. Дала къобал дойла вайн саг1а!

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"Ахмат" в нынешнем сезоне в 3 турах набрал 4 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Ахмат" в 4-м туре РПЛ встретится в гостях с "Химками". Игра пройдет 22 августа.

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Теги: Кадыров Ахмат
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