На "Ахмат-Арене" прошел обряд жертвоприношения в честь Кадырова-старшего

Возле стадиона "Ахмат Арена" по поручению гендиректора комплекса Магомеда Мацуева прошел обряд жертвоприношенияю.Обряд посвящен приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Отмечается, что мясо животного раздали сотрудникам арены."Ахмат" в нынешнем сезоне в 3 турах набрал 4 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Ахмат" в 4-м туре РПЛ встретится в гостях с "Химками". Игра пройдет 22 августа.