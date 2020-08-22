"Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам", - цитирует Понсе пресс-служба красно-белых.
23-летний аргентинец перешел в "Спартак" летом 2019 года. Ранее Понсе защищал цвета "Ньюэллс Олд Бойз", "Гранады", "Лилля" и АЕКа.
В текущем сезоне РПЛ Понсе в составе "Спартака" провел 3 матча и забил 2 мяча.
Понсе: российский футбол не уступает ведущим европейским лигам
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе оценил уровень российского футбола.
Фото: ФК "Спартак"
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