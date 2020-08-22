Кутепов не хочет покидать московский клуб, однако Тедеско не видит игрока в составе красно-белых. 27-летний защитник имеет предложение от "Сивасспора", также в борьбу заигрока может включиться и "Рубин".
Ожидатся, что Кутепов этим летом покинет "Спартак".
В прошлом сезоне РПЛ Кутепов в составе красно-белых провел 11 матчей.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Кутепов имеет предложение от "Сивасспора"
Защитник "Спартака" Илья Кутепов не входит в планы главного тренера команды Доменико Тедеско.
Фото: РИА Новости
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