"Заинтересованные в Чалове клубы есть и в Германии, и в Англии, и в Италии. Но коронавирус сильно повлиял на трансферный рынок. Во многих странах дедлайны переходов сдвинулись аж на 6 недель. Поэтому о конкретных предложениях говорить неуместно. К тому же в тот момент сезон ещё не был завершен в европейских лигах", - сказал Эмиле.
В прошлом сезоне РПЛ 22-летний Чалов в составе ЦСКА провел 30 матчей и забил 8 мячей.
Ранее была информация, что интерес к Чалову проявляли "Кристал Пэлас" и "Вольфсбург".
Источник: "Чемпионат"
Агент заявил, что Чалов интересен клубам Италии, Германии и Англии
Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле расскзаал об интересе к своему клиенту.
Фото: "Чемпионат"
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