"Большой разницы не чувствую. Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам. Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу", - приводит слова аргентинского футболиста официальный сайт клуб.
Понсе выступает за московский клуб с лета 2019 года, перейдя из "Ромы". Сумма трансфера составила. На счету Понсе 37 матчей за "Спартак", в которых он забил 13 голов и сделал 1 ассист.
Понсе: российский футбол, особенно в дерби, не уступает ведущим европейским лигам
Форвард "Спартака" Эськьель Понсе высказался об уровне российского чемпионата.
Фото: Sportbox
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