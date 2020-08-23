"Неловко такое произносить, но мне очень нравится "Спартак" Тедеско. Наивный немного, но лихой и безбашенный футбол. Доменико, респект!" - написал Геркус в своем Твиттере.
В матче 4-го тура РПЛ "Спартак" на своем поле добыл волевую победу над "Локомотивом" со счетом 2:1. После этой игры красно-белые переместились на второе место в турнирной таблице.
В следующем поединке подопечные Доменико Тедеско на выезде сыграют с "Ротором". Встреча состоится 26 августа.
Геркус заявил, что ему очень нравится "Спартак" Тедеско
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился своим мнением об игре "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
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