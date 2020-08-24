Напомним, комитет принял такое решение из-за расистских выкриков в адрес голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме в матче 4-го тура РПЛ. В результате собрания было установлено, что выкрики в адрес вратаря доносились с трибуны В, поэтому КДК РФС принял решение на следующий домашний матч, против "Арсенала", запретить допуск на эту трибуну и оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей.
- Такие ситуации возникают из-за недостатка образования, и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует "Уроки футбола" для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе, - цитирует Смертина Чемпионат.
Напомним, что матч "Спартака" и "Локомотива" завершился победой "красно-белых" со счётом 2:1.
Смертин - о закрытии трибуны "Спартака": такие ситуации возникают из-за недостатка образования
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение КДК закрыть на один матч трибуну "Спартака".
Фото: СЭ
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