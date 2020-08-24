Экс-генсек РФС: судейство соответствует существующему уровню футбола в России

Экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал недовольство клубов Премьер-лиги судейскими решениями.
Фото: Global Look Press
"Судьям нужно на критику своих ошибок указывать на промахи клубов, которые лучше бы занялись повышением уровня мастерства своих футболистов, чем атаками на судей. Так что сейчас судейство соответствует существующему уровню футбола в России, - цитирует Воробьева РИА Новости.

Например, в матче 4-го тура РПЛ "Уфа" на своем поле проиграла "Ростову" со счетом 0:1. На 40-й минуте в составе хозяев был удален Вячеслав Кротов, а после игры появилась информация о возможном снятии "Уфы" с чемпионата.

До этого с таким же заявлением выступал президент "Спартака" Леонид Федун. Руководитель красно-белых в жесткой форме раскритиковал судейство в матче первого тура РПЛ с "Сочи", который завершился со счетом 2:2. В той встрече было назначено два пенальти в ворота москвичей, один из которых в последствии был признан ошибочным.

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Теги: Воробьев
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