Кокорин в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Сочи" и забил в 10 матчах 7 голов. В начале августа "Спартак" объявил о заключении трехлетнего контракта с футболистом. Футболист из-за повреждения пока не провел ни одного матча за красно-белых.
"Саша попал под другие нагрузки, и получил травму. Где-то промелькнуло, что икроножные мышцы, а это не быстрое восстановление. Он профессионально к себе относился в этом отношении, все процедуры делал. Никаких предпосылок к травматизму у Саньки не было", - сказал Федотов в интервью на канале "Россия 24".
Ранее сообщалось, что 29-летний Кокорин может дебютировать за московский клуб не раньше конца сентября.
Федотов - о Кокорине: никаких предпосылок к травматизму у Саньки не было
Наставник "Сочи" Владимир Федотов высказался о форварде "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
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