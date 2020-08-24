Хомуха сравнил хорвата с Браниславом Ивановичем, который покинул "Зенит" по окончании прошлого сезона.
"Ловрен гораздо быстрее, чем Иванович, и единоборства вверху ведет лучше, просто исходя из своих антропометрических данных. Думаю, это неплохое приобретение для команды, но пока только на уровне первенства России. Преждевременно делать далеко идущие выводы, потому что сыграно совсем немного", - приводят слова Хомухи "Известия".
Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" в конце июля. Контракт с футболистом рассчитан сроком на три года. В нынешнем сезоне Ловрен уже успел отличиться забитым мячом в матче с "Ростовом".
"Зенит" после 4 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Хомуха: Ловрен гораздо быстрее, чем Иванович
Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Хомуха высказался о новичке петербургского клуба Деяне Ловрене.
Фото: ФК "Зенит"
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