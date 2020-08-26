Наставник сборной России Станислав Черчесов ранее рассказал, что между форвардами возник конфликт, который он, надеется, футболисты смогут разрешить.
— Если честно не знаю, почему так все раздули. Мы взрослые люди, мы все уладим. Если есть какие-то недоработки, недоговоренности, какие-то претензии. Моя цель — попасть в сборную, — заявил Соболев.
В нынешнем сезоне Соболев забил два гола в четырех матчах за "Спартак" в чемпионате России. У Дзюбы один гол в трёх встречах.
Источник: "СЭ" со ссылкой на эфир "Матч Премьер".
"Не знаю, почему так все раздули. Мы все уладим". Соболев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал конфликт с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Фото: "Чемпионат"
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