Встреча завершилась победой "Ростова" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Хасимото.
"60-70 минут нравилось все. Мы играли на день позже, чем "Урал", силы начали иссякать где-то после 60-той минуты. Плюс травмы Мамаева до игры и Норманна в конце первого тайма подкосили", - сказал Карпин.
"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков. Отметим, что подопечные Карпина добыли вторую победу кряду в РПЛ.
В следующем матче "Ростов" сыграет на выезде с "Краснодаром". Встреча пройдет 30 августа и начнется в 20:00 мск.
Источник: Матч ТВ
Карпин: травмы Мамаева и Норманна нас подкосили
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 5-го тура чемпионата России с "Уралом".
Фото: РИА Новости
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