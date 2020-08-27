"Профессиональный анализ будет делать тренерский штаб, но по горячим следам в глаза бросилось отличие первого и второго таймов – после перерыва появилась необходимая энергия, появилась страсть. Я думаю, что "Зенит" в состоянии диктовать свои условия с первых минут любого матча. Поражение болезненное. Думаю, команда сделает необходимые выводы", - цитирует Медведева "ТАСС".
Напомним, что матч "Динамо" - "Зенит" завершился минимальной победой москвичей со счётом 1:0. Голом отметился защитник Тони Шунич. В начале второго тайма арбитр матча Станислав Васильев после вмешательства ВАР не назначил пенальти за падение в штрафной площади нападающего "Зенита" Малкома.
Медведев - о поражении от "Динамо": думаю, "Зенит" сделает необходимые выводы
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ против "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
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