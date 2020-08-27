— С "Локомотивом" был интересный вариант и Юрий Палыч был во мне заинтересован. Но не удалось договориться по определённым условиям.
С ЦСКА же всё было практически согласовано, и я готовился уже к переезду, но, по какой-то причине, в последний момент ЦСКА вдруг решил отказаться от полноценного трансфера. Они предлагали аренду с правом выкупа. Это уже не устраивало "Младу Болеслав". Да и я не хотел в аренду, хотелось определенности. В итоге клубы не договорились. Почему ЦСКА решил изменить решение, я не знаю, — цитирует Комличенко Transfermarkt.
В итоге, зимой 2020 года Комличенко стал игроком "Динамо" за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету участие во всех пяти матчах чемпионата России, один гол и голевая передача.
"Динамо" после пяти туров занимает четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ с 10 очками.
Комличенко: С ЦСКА все было практически согласовано, но в последний момент клуб отказался от трансфера
Нападающий "Динамо" Николай Комличенко рассказал, что прошлым летом мог оказаться в "Локомотиве" или ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
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