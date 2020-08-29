"Очень рад, что приехал в сборную, готов к тренировкам. Ожидал ли вызов? Сомневался, конечно же, так как в этот момент без команды. Но рад, что вызвали. Здоровье - хорошо, ничего не тревожит, все нормально", - сказал Кузяев в комментарии ютуб-каналу сборной России.
Сборная России ведет подготовку к матча Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
Напомним, что Кузяев покинул "Зенит" этим летом и находится в поисках нового клуба.
Кузяев заявил, что сомневался в вызове в сборную
Полузащитник Далер Кузяев прокомментировал вызов в сборную России.
Фото: РФС
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