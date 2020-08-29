"Я опросил много людей о Слуцком, изучал его по запросам в гугле. Узнал, что это один из лучших тренеров в России, даже более известный, чем многие игроки. Я понял, что могу доверять этому тренеру. Уже после перехода мы не особо долго говорили. Он объяснил, какие мои задачи на поле. А за полем он как отец, как мой дядя - такие отношения. А в день игры и на тренировках он предельно серьезен и требователен", - сказал Хван Ин Бом.
23-летний кореец перешел в "Рубин" из "Ванкувера" этим летом. Соглашение подписано на три года.
В текущем сезоне РПЛ Хван Ин Бом в состав "Рубина" провел 2 матча и забил 1 мяч.
Источник: «БИЗНЕС Online»
Хван Ин Бом: изучал Слуцкого по запросам в гугле
Новичок "Рубина" Хван Ин Бом рассказал о наставнике казанской команды Леониде Слуцком.
Фото: ФК "Рубин"
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