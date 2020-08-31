Евсеев: уход Газизова — потеря для уфимского футбола

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал уход из клуба генерального директора Шамиля Газизова.

Фото: "Уфа"

— Все прекрасно понимают то, что, конечно, это потеря для "Уфы", для уфимского футбола. Но надо как-то из этого выходить, поэтому у нас сейчас Шайбеков — генеральный директор. Он работал, он был правой рукой Газизова, поэтому все прекрасно знает, все требования, — рассказал Евсеев в эфире телеканала "Россия 24".



52-летний Газизов был генеральным директором "Уфы" с 2012 по 2020 год. В этом году функционер занял аналогичную должность в московском "Спартаке".

