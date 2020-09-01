Черчесову исполнилось 57 лет, его поздравил РФС и сборная страны

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов празднует сегодня, 2 сентября, день рождения.
Фото: РИА Новости / Григорий Соколов
Наставнику национальной команды исполнилось 57 лет.

- Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах - Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы! - говорится в сообщении на сайте РФС.

Сборная России завтра, 3 сентября, сыграет против сборной Сербии. Начало - в 21:45 мск. Матч Россия - Сербия, который пройдет в Москве, обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. 6 августа подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с Венгрией. Игра начнется в 19:00 мск.

При Черчесова сборная страны дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 в России. Коллектив также пробился в групповой этап Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

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Теги: Черчесов Сборная России РФС
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