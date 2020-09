"Ростов" объявил о предстоящем переходе Павловца

View this post on Instagram

Александр Павловец перейдет в «Ростов»??? ??? 24-летний защитник сборной Белоруссии подписал трудовой договор с нашим клубом, который начнёт действовать после окончания контракта футболиста с «Динамо-Брест». Игрок присоединится к нашей команде зимой. ??? ??? Александр начал карьеру в БАТЭ, откуда перешел в «Торпедо-БелАЗ». В 2019-м году перешел в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии. Павловец - игрок национальной сборной Белоруссии.??? ??? Ждем Александра в расположении «Ростова»!