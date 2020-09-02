"Ростов" объявил о предстоящем переходе Павловца

Защитник сборной Белоруссии и брестского "Динамо" Александр Павловец подписал контракт с "Ростовом".
View this post on Instagram

Александр Павловец перейдет в «Ростов»??? ??? 24-летний защитник сборной Белоруссии подписал трудовой договор с нашим клубом, который начнёт действовать после окончания контракта футболиста с «Динамо-Брест». Игрок присоединится к нашей команде зимой. ??? ??? Александр начал карьеру в БАТЭ, откуда перешел в «Торпедо-БелАЗ». В 2019-м году перешел в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии. Павловец - игрок национальной сборной Белоруссии.??? ??? Ждем Александра в расположении «Ростова»!

A post shared by Футбольныи? клуб «Ростов» (@fcrostov) on



В минувшем сезоне белорусского чемпионата 24-летний футболист провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В составе "Динамо-Бреста" Павловец стал чемпионом Белоруссии.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Динамо Брест Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Стал известен календарь Серии А на сезон 2020/2021. В первом туре "Аталанта" Миранчука сыграет с "Лацио"
Цорн: у Федуна по любому вопросу есть право вето
Цорн - об увольнении из "Спартака": для меня это стало неожиданностью 1
Источник: Канчельскис заболел коронавирусом
Отец Месси: ничего не знаю о "Манчестер Сити"
Мостовой: у Тиля не сложилось в "Спартаке" потому, что ему не доверял Тедеско 2
"Ростов" объявил о предстоящем переходе Павловца 2
"Уфа" проведет контрольный матч в Аше против "Металлурга"
Семак оказался обманут мошенниками на крупную сумму 7
К Ларссону проявляют интерес клубы топ-чемпионатов 8
ЦСКА показал фото Набабкина с хирургом после операции на колене 2
Источник: Неймар заболел коронавирусом 2
"Бавария" подтвердила уход Коутиньо 2
Источник: защитник брестского "Динамо" Павловец подписал контракт с "Ростовом"
Сборная России вручила подарок Черчесову на тренировке
"Здоровья и удачи в ближайших матчах". Акинфеев поздравил Черчесова с днём рождения
Девушка Неймара выложила горячий кадр в халате (фото) 5
В "Уфе" предложили создать третейский суд футбольного арбитража 11
Юран прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей от РФС
Пруцев, который перешёл в "Крылья Советов" месяц назад, стал игроком "Сочи" 3
Черчесов: пробовали играть и в четыре, и пять защитников
Черчесов рассказал, почему вызвал много форвардов на сборы 2
Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей 1
Сорокин: все создают хорошую атмосферу в сборной России
Евсеев: повар это как тренер. У тебя должны быть яйца и ты должен знать, для чего они нужны 2
Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова о судействе 10
"Даже гении уходят после 2:8". На митингах в Белоруссии Лукашенко сравнили с Месси (фото) 12
Бразилец из грузинского "Динамо" ещё не прибыл в расположение "Ротора"
"Величайшее предательство в истории футбола". Испанский журналист — об уходе Месси 8
"До чемпионата мира у нас была одна сборная, а после него — другая". Силкин - о матчах в Лиге Наций 5
Все новости