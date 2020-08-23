Экс-нападающий "Зенита" Кежман кардинально изменил свой образ (фото) Бывший нападающий "Зенита" и сборной Сербии Матея Кежман наслаждается жизнью без футбола. View this post on Instagram ... a sad se zove Mateje Ke?mana! #samonambogmozesuditi #kezman A post shared by Nikola Vasiljevi? (@frle_) on Aug 23, 2020 at 11:46am PDT Один из фанатов сфотографировался с 41-летним Кежманом, завершившего карьеру в 2012 году. Экс-футболист отрастил густую бороду и бакенбарды.Напомним, Кежман с августа по ноябрь 2009 года выступал на правах аренды за "Зенит". Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 20:52 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Кежман Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5