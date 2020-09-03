Сообщается, что туляки — главный претедент на арендное соглашение с 21-летним футболистом.
Также в услугах футболиста заинтересованы "Химки", "Уфа", "Ахмат" и "Сочи".
В текущем сезоне Глушенков сыграл в пяти матчах РПЛ, проведя на поле всего 87 минут. Футболист не отметился результативными действиями.
Источник: "CЭ".
Источник: тульский "Арсенал" — главный претендент на Глушенкова
Нападающий "Спартака" Максим Глушенков может продолжить карьеру в тульском "Арсенале".
Фото: ФК "Спартак"
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