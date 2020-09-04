Черчесов: чувствовали, что миллионы нас смотрят Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча Лиги Наций с командой Сербии. View this post on Instagram В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа. A post shared by Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) on Sep 4, 2020 at 1:59am PDT Поединок завершился победой сборной России со счетом 3:1. В следующем матче Лиги Нация российская команды сыграет с Венгрией. Матч состоится 6 сентября в Будапеште и начнется в 19:00 мск. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:31 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Сборная России Черчесов Сборная Сербии Лига Наций Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5