"По правде говоря, больше всего меня в Китае удивила еда. Они кушали скорпионов, тараканов и так далее. Во время выходных мы прогуливались, там были места, где просто брали живых насекомых, засовывали в масло, жарили и ели", - сказал Вагнер в видео на YouTube-канале "КраСава".
Напомним, что 36-летний футболист с 2013 по 2015 год защищал цвета "Шаньдун Лунэн". В составе китайского клуба Вагнер Лав провел 31 матч, в которых забил 19 голов.
"Просто брали живых насекомых, жарили и ели". Вагнер Лав - о том, что удивило в Китае
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о том, что его больше всего удивило за время проживания в Китае.
Фото: ФК "Шаньдун Лунэн"
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