Сообщается, что у игрока разрыв связок колена и повреждение мениска. Футболист перенес операцию в одной из клиник Барселоны, восстановление займет от 6 до 8 месяцев.
Напомним, что на 65 минуте дебютного матча за сочинцев Попов получил повреждение во время одного из единоборств, а на 73 минуте вместо него на поле появился Миладинович. Матч завершился победой "Сочи" со счетом 1:0.
Попов перешел в сочинский клуб в обмен на нападающего Дмитрия Полоза, который, в свою очередь, отправился в "Ростов".
Источник: Trud.bg
У Попова диагностирован разрыв связок и мениска. Ивелин пропустит 6-8 месяцев
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов перенес операцию в связи с тяжелой травмой, полученной в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Тамбов"
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