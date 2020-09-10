У Попова диагностирован разрыв связок и мениска. Ивелин пропустит 6-8 месяцев

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов перенес операцию в связи с тяжелой травмой, полученной в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом".

Фото: ФК "Тамбов"