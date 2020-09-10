"Спартак" может продать Кутепова за 2,5 млн евро из-за проблем с финансовым фейр-плей

Защитник "Спартака" Илья Кутепов может покинуть клуб за 2-2,5 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
- Есть несколько клубов, которые заинтересованы в Кутепове, два из них из России. Интерес от "Антальяспора" есть, он может уйти из "Спартака", потому что ему нужно играть, чтобы вызываться в сборную России. Илья может уйти из "Спартака" как в аренду, так и на постоянной основе.

Официально клуб запрашивает за Кутепова 5 млн, но он может согласиться на 2-2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фейр-плей, - цитирует агента футболиста Дамиано Драго ТАСС.

Ранее сообщалось, что центральным защитником интересуется "Рубин" и "Сивасспор".

Илья Кутепов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча. Соглашение игрока с московским клубом истекает в 2021 году. В прошлом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России.

"Спартак" в 6 турах набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут с ЦСКА. Встреча намечена на воскресенье, 13 сентября. Начало - в 19:00 мск.

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Теги: Кутепов Спартак Российские трансферы
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