Сообщается, что петербургский клуб сделал запрос о трансфере 25-летнего игрока сборной Хорватии, но итальянский клуб выставил ценник за футболиста 25 миллионов евро. "Зенит" не намерен тратить такие средства.
Рога в прошлом сезоне провел 30 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Tuttomercatoweb
"Зенит" отказался покупать полузащитника "Кальяри" за 25 миллионов евро
"Зенит" хотел приобрести полузащитника "Кальяри" Марко Рога.
Фото: ФК "Кальяри"
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