"С "Рубином" всегда тяжело играть. Там много молодых интересных игроков, это очень хорошая команда, с новым тренером, который многого добился в России. Я думаю, что будет очень тяжелый матч. Но мы сделаем все, чтобы выиграть. Да, после игр сборных всегда сложнее играть. Но у нас отличный коллектив, тренерский штаб, который умеет такие моменты сглаживать, и хорошая сыгранность", - передает слова Каборе пресс-служба "Динамо".
Напомним, что встреча между "динамовцами" и "Рубином" состоится сегодня, 13 сентября, на "ВТБ Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по Москве. После 6-и туров РПЛ "Динамо" с 11 очками занимает 4 место.
Каборе - о матче с "Рубином": думаю, что будет очень тяжелый матч, но мы сделаем все, чтобы выиграть
Полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе высказался перед матчем 7-го тура чемпионата России против "Рубина".
Фото: ФК "Динамо"
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