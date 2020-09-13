"Спартак" сделал предложение аргентинцу, но на него также претендует «Бешикташ». В приоритете у Скелотто, который пребывает в статусе свободного агента, — возвращение в Серию A", - написал в "твиттере" журналист Николо Скира.
Последним клубом Скелотто был "Брайтон". В минувшем сезоне АПЛ 31-летний защитник провел 8 матчей и результативными действиями не отметился.
Скелотто может перейти в "Спартак"
"Спартак" сделал предложение бывшему защитнику "Интера" Эсекиэлю Скелотто.
Фото: ФК "Интер"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!