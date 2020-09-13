- Об игре:
Возможно, на мои впечатления отпечаток накладывает итоговый результат. Честно говоря, я не особо впечатлён увиденным, хотя первый тайм для "Динамо" вышел неплохим, но надо было реализовывать свои моменты. А вот второй уже получился скомканным, после удаления Комличенко особо игры уже и не было. Да, действительно, были неплохие скорости, но и в этом компоненте "Рубин" смотрелся получше, здорово выбегая из обороны в атаки. Хотя и у гостей особых моментов практически и не было.
- О трёх удалениях и пенальти в минувшей игре:
Я смотрел матч на стадионе, нужно посмотреть повторы этих моментов. Но мне показалось, что пенальти был назначен справедливо, это даже было видно по реакции игроков "Динамо", которые особо и не спорили. Ну и мне показалось, что первая жёлтая карточка Паршивлюка была показана ему незаслуженно.
- О шансах обеих команд побороться за попадание в еврокубки:
Опять-таки, "Динамо" сегодня немного разочаровало, до перерыва на матчи сборных у меня было больше оптимизма. Поэтому сейчас впечатления двоякие, однако по составу "Динамо" должно претендовать на высокие места. А "Рубин", на фоне "Динамо", сегодня показал хорошую и слаженную работу. Наверное, и казанцам вполне реально побороться за попадание на международную арену в сезоне-21/22.
- О "Рубине" под руководством Леонида Слуцкого:
В организационном плане видна постановка командой игры, каждый футболист знает свой манёвр в каждой конкретной ситуации. Например, если левый защитник подключается к атакам - Кварацхелия (до замены из-за травмы) сразу же перекрывал эту зону и не покидал её пока не возвращался защитник. И так на каждой позиции. Повторюсь, организационно "Рубин" очень грамотно выстроен, отсюда и их результаты. И это всё при отсутствии, пожалуй, каких-то выдающихся футболистов.
Пильгуй: по составу "Динамо" должно претендовать на высокие места
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 7-го тура Премьер-Лиги против "Рубина" (0:1).
Фото: GLP
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